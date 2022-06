Un résultat «sans appel»: L’alcool restera interdit de vente à la Migros partout en Suisse

Dix coopératives régionales, dix fois non. Tel est le résultat de la grande consultation lancée auprès des membres de la coopérative pour autoriser ou non la vente d’alcool, interdite à la Migros depuis 1928. Dans son communiqué, Migros parle d’un vote «sans appel». Plus de 630’000 votes ont été comptabilisés à travers la Suisse.