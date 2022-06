Genève : L’alerte canicule est déclenchée

Les fortes températures prévues jusqu'à mardi constituent un risque particulier pour les plus jeunes et les seniors. Les autorités conseillent de bien s’hydrater et d’éviter les activités physiques.

Image d’illustration. Patrick Martin/VQH

Avec un thermomètre qui devrait dès ce vendredi osciller entre 32 et 35 degrés jusqu'à mardi, selon Météosuisse, le Canton de Genève déclenche immédiatement son plan canicule, a-t-il indiqué ce jeudi après-midi. En raison de conséquences possibles sur la santé, le Service du médecin cantonal recommande plusieurs mesures:

Les conseils des autorités sanitaires

S’hydrater régulièrement (au moins 1,5 litre d’eau par jour pour un adulte, même si l’on n’a pas de sensation de soif; et éviter l’alcool, qui déshydrate).

Éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes.

Porter un chapeau, ainsi que des vêtements légers et amples, à l'extérieur.

Préserver la fraîcheur du logement autant que possible, en fermant les fenêtres et volets le jour, et en les ouvrant la nuit pour provoquer des courants d'air.

Se rafraîchir régulièrement (brumisateur, gant de toilette frais sur le corps, douche, etc.).

Sortir vers des endroits frais et arborés.

Qui est le plus en danger?

Les personnes les plus vulnérables sont les très jeunes enfants, les personnes travaillant à l'extérieur, les seniors, mais aussi les personnes dépendantes physiquement, psychiquement ou isolées, ainsi que celles et ceux qui souffrent d'une maladie chronique, liste la Médecin cantonal. Celle-ci indique que les services de santé publique sont en alerte; elle fait aussi appel à la solidarité et à la sollicitude de tous envers les gens susceptibles de particulièrement souffrir de la chaleur (voisins, amis, proches, etc.).

Les symptômes

Les symptômes d’un coup de chaleur sont les suivants: température corporelle élevée, faiblesse, confusion, vertiges, mais aussi nausées et crampes musculaires. Si pareils symptômes surgissent, conseillent les autorités sanitaires, «il faut agir immédiatement, faire boire et rafraîchir la personne concernée».