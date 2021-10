Diplomatie : L’Algérie rappelle son ambassadeur en France

Mécontente des déclarations attribuées au président français d’Emmanuel Macron, la présidence algérienne a annoncé le «rappel immédiat pour consultation» de son ambassadeur à Paris.

Avant-même qu’Alger diffuse un deuxième communiqué expliquant sa courte annonce initiale via la télévision publique, les médias algériens avaient diffusé largement des déclarations prêtées à Emmanuel Macron publiées par le journal Le Monde samedi matin, en les qualifiant d'»acerbes» et de «dérapage». Selon un article qui relate une rencontre jeudi entre le président et de jeunes descendants de protagonistes de la guerre d’Algérie (1954-1962), le président français estimerait qu’après son indépendance en 1962, l’Algérie s’est construite sur «une rente mémorielle», entretenue par «le système politico-militaire».

Les relations entre Paris et Alger étaient déjà tendues

À ce propos, dans l’article du Monde, Emmanuel Macron souligne à l’attention de ses jeunes interlocuteurs que la réduction des visas n’aura «pas d’impact» pour les étudiants et milieux d’affaires. En revanche, ajoute-t-il, l’idée est «d’ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant» et qui «avaient l’habitude de demander des visas facilement».

Sous le titre «Macron au vitriol sur le "système algérien"», le média francophone 24H Algérie a estimé que le président français avait parlé «comme tous les "historiens" et les "intellectuels" de la droite et de l’extrême droite, allergiques à toute remise en cause de "l’héritage" colonial français et de la reconnaissance des crimes coloniaux massifs commis en Algérie et ailleurs en Afrique».