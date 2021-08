Maghreb : L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc

Les tensions sont montées d’un cran, mardi, entre l’Algérie et le Maroc. Alger reproche notamment à Rabat de vouloir l’indépendance pour la Kabylie.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a, lors d’une conférence de presse, accusé Rabat de «n’avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie». «Les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants, en lançant des rumeurs et en diffusant des informations malveillantes et incendiaires».