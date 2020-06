Inquiétude en Espagne

LaLiga menace de confiner les joueurs

La Liga espagnole pourrait reconsidérer la possibilité d'un «confinement obligatoire» des joueurs dans les centres d'entraînement des clubs en cas de non-respect des consignes sanitaires établies avant la reprise du championnat, a prévenu jeudi le président de LaLiga.

Avant le retour de la compétition, LaLiga avait envisagé d'intégrer dans son protocole de sécurité sanitaire le confinement obligatoire des joueurs et du staff dans les centres d'entraînements, une mesure vivement critiquée par les joueurs et qui n'a finalement pas été appliquée.

«Nous espérons que non (que cela n'arrivera plus), mais s'ils continuent avec autant de barbecues et autant de fêtes, nous devrons envisager de mettre en place une politique de confinement», a répété Tebas. «Il y a eu beaucoup de confiance de la part de LaLiga quand on a décidé d'annuler le confinement pour la fin de saison, et je demande qu'ils ne brisent pas cette confiance», a-t-il dit.