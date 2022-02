Etude – L’alimentation des oiseaux bouleversée par le changement climatique

Étude : L’alimentation des oiseaux bouleversée par le changement climatique

Un chercheur de l’Eawag a mis en évidence que les oiseaux ont dû s’adapter au fait que le changement climatique a eu une influence sur leur approvisionnement alimentaire.

Tous les insectes n’ont pas la même valeur nutritive pour les oiseaux. AFP

Sous nos latitudes, le changement climatique a une influence sur l’approvisionnement alimentaire des oiseaux insectivores en couvaison: «le buffet des insectes (terrestres et aquatiques) ouvre plus tôt, n’est plus aussi diversifié et moitié moins abondant». C’est le constat auquel est arrivé l’ornithologue, Ryan Shipley, de l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques (Eawag).

Pour arriver à ce résultat, le chercheur «a examiné comment l’abondance d’insectes et la période de reproduction de diverses espèces d’oiseaux chanteurs migrateurs ont évolué en 25 ans dans le nord-est des USA en lien avec le changement climatique», explique l’Eawag.

Le choix de cette région s’explique par l’accès à une quantité importante de données et d’observations sur le long terme (de 1989 à 2014). Les données climatiques ont permis de montrer «comme chez nous, une hausse des températures au début du printemps. Comme on pouvait s’y attendre, l’émergence des insectes a lieu plus tôt, tout comme la période d’effloraison. Au printemps, les insectes aquatiques émergent en moyenne une semaine, et les insectes terrestres presque deux semaines plus tôt que dans les années 1990». détaille Ryan Shipley.

«Pour les insectes aquatiques, les données montrent en outre que leur nombre augmente beaucoup plus rapidement en avril qu’auparavant mais diminue drastiquement en mai. La période où l’approvisionnement en insectes aquatiques est riche s’est donc raccourcie et a avancé dans la saison de reproduction», ajoute-t-il.

Superaliments

Le problème est que tous les insectes ne se valent pas. «Les insectes aquatiques sont de meilleure qualité que les insectes terrestres, ils sont pour ainsi dire les super aliments de nombreux oiseaux. Leur teneur en acides gras oméga 3 est plusieurs fois supérieure à celle des insectes terrestres».

Comme l’explique l’ornithologue, «les oisillons qui ingèrent davantage de ces précieuses graisses grandissent plus vite et peuvent quitter le nid plus rapidement – une chance de survie supplémentaire car ils courent toujours le risque d’être dévorés par des prédateurs».

Les oiseaux se sont adaptés à ces changements. Certaines espèces commencent à couver plus tôt: en 25 ans, la période de couvaison des espèces d’oiseaux observées a avancé de 3 à 7 jours. Désormais, «il faudra mieux étudier si et dans quelle mesure les diverses espèces d’oiseaux peuvent s’adapter aux changements climatiques et à l’offre de nourriture», conclut le chercheur.

Importance cruciale de la vie aquatique Bien que les résultats de Ryan Shipley ne puissent pas être appliqués à d’autres régions, «il est fort possible que le développement des insectes et la période de couvaison se soient aussi décalés et désolidarisés en Europe centrale» précise l’Eawag qui souligne que ces résultats «montrent clairement que la vie aquatique est d’une importance cruciale pour la vie terrestre. Les écosystèmes aquatiques et terrestres réagissent au changement climatique et s’influencent mutuellement».