enfants: Les aliments végétariens pour bébés sont à la mode

Les protéines végétales (60%) sont issues de soja exempt d’OGM et d’autres ingrédients comme l’huile de tournesol , de coco et de colza. Les 40% restants de la formule sont constitués de lait de vache.

Habituer les bébés aux légumes

«Proposer à un enfant diverses saveurs alimentaires dès son plus jeune âge peut contribuer à façonner ses préférences alimentaires, notamment pour les légumes», explique Danone, qui rappelle que ce produit ne se substitue pas au lait maternel ni au lait infantile. «Notre formule vise à familiariser en douceur les bébés et les jeunes enfants avec les arômes végétaux.»

Des petits pots bios 100% végétariens

En Suisse, la start-up zougoise Yamo commercialise depuis 2017 des snacks et des alternatives artisanales aux petits pots industriels, à base de légumes et fruits bios issus de cultures écologiques.

Son attention a aussi été attirée par le taux de sucres ajoutés et les conservateurs présents dans les petits pots. «Nous voulions changer cela et avons discuté avec des parents sur leurs souhaits concernant l’alimentation de leurs enfants, explique Luca Michas. Nous ne disons pas non plus: nourrissez vos enfants exclusivement avec Yamo. Nos produits sont plutôt à consommer en complément.»