Centres fédéraux pour requérants d’asile – «L’allégation de torture est injustifiée et fausse»

Environ 700 agents de sécurité sont déployés dans les centre fédéraux pour requérants d’asile du pays. 20min/Taddeo Cerletti

«Chaque cas de violence disproportionnée est un cas de trop», a affirmé lundi Mario Gattiker, directeur du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Il s’est exprimé lors d’une conférence de presse organisée pour faire le point sur les suspicions de violences répétées au sein des centre fédéraux pour requérants d’asile (CFA). Pour rappel: au printemps dernier, divers ONG et médias avaient dénoncés le comportement du personnel des services de sécurité dans les CFA. Une enquête de la RTS, de l'émission Rundschau et de la «Wochenzeitung» avait notamment révélé des cas de mauvais traitements ainsi qu’un recours à la violence de manière excessive et systématique.

Peu après ces révélations, le SEM, qui a rappelé ce lundi prendre ces accusations «très au sérieux», avait mandaté l’ancien juge fédéral, Niklaus Oberholzer, afin de mener une enquête externe. Egalement présent lors de la conférence de presse de ce lundi, il a passé en revue sept cas à propos desquels on soupçonnait un usage disproportionné de la contrainte contre des requérants d’asile. Sa conclusion: dans trois des sept cas, des collaborateurs des services de sécurité ont réagi de manière disproportionnée et peut-être même illicite à une situation de conflit. Dans trois autres cas, l’usage de la contrainte était proportionné et justifié puisqu’il s’agissait de maîtriser un requérant d’asile violent, souvent en état de forte ébriété ou sous l’influence de drogues. Dans le dernier cas examiné, il subsiste des doutes quant à l’adéquation de la réaction du personnel de sécurité. L’ancien juge fédéral a par ailleurs souligné que dans six des sept cas examinés, une enquête pénale a été ouverte. Selon lui, cela prouve qu’une enquête indépendante et impartiale par les autorités judiciaires est garantie.

Des «situations difficiles»

Selon Niklaus Oberholzer, il n’y a pas d’indice de violation systématique des droits des requérants d’asile ni d’une partialité générale de la part des collaborateurs des services de sécurité. Et selon lui, l’allégation de torture qui avait également été formulée par une ONG, est «injustifiée et fausse». Pour finir, il a rappelé l’importance de mettre en lien ce nombre d’incidents critiques avec le nombre total d’agents de sécurité déployés dans les CFA, soit environ 700, et les plus de 2000 requérants d’asile qui y séjournent simultanément. «Ces cas illustrent le genre de situations difficiles auxquelles le personnel de sécurité de même que le personnel d’encadrement peuvent être confrontés», a-t-il affirmé, tout en soulignant qu’il était malheureusement impossible d’éviter les débordements à 100%.

Afin d’améliorer la situation de sécurité dans les CFA, Niklaus Oberholzer a finalement présenté quelques recommandations. Selon lui, la formation et le perfectionnement du personnel des services privés de sécurité doivent être revus et renforcés. Il souhaiterait par ailleurs que le SEM place ses propres collaborateurs, en possession d’une formation policière, aux postes clés des CFA. Ainsi, les collaborateurs des services privés de sécurité n’assumeraient plus qu’une fonction de soutien. Pour finir, l’ancien juge fédéral préconise l’utilisation de «salles de réflexion», dans lesquelles un requérant récalcitrant pourrait être enfermé pendant deux heures au maximum, en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Cela permettrait, selon lui, d’éviter les dérapages dans les moments critiques.

Evaluations en cours

Le SEM va désormais se pencher sur les recommandations de l’ancien juge fédéral, qui n’ont pas encore été mises en œuvre, puis les appliquer dans la mesure du possible. Une mesure immédiate consisterait à régler l’utilisation des salles de réflexion dans l’ordonnance qui régit l’exploitation des CFA. Il y a lieu d’assurer que les salles de réflexion ne sont utilisées que dans des situations d’urgence et après en avoir informé la police. Enfin, le SEM soumettra l’aménagement des mesures disciplinaires et l’utilisation des salles de réflexion à un examen général, les précisera si nécessaire et éclaircira la question de savoir si des dispositions supplémentaires sont requises au niveau de la loi, précise-t-il dans un communiqué publié ce lundi matin.