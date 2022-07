Football: L’Allemagne a de la ressource

L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de Suisse, Martina Voss-Tecklenburg, a choisi de faire table rase du passé et ç’a plutôt bien fonctionné vendredi soir. Après deux tirs sur les montants de la latérale Felicitas Rauch (il y en aura 4 en tout de la part de la Mannschaft!), les Allemandes ont fait assez proprement le travail. Lina Magull a d’abord ouvert le score en force à la 21e, avant que Lea Schüler ne double la mise sur corner (57e). Lena Lattwein et Alexandra Popp ont fini le travail, en puissance et d’une tête plongeante, aux 78e et 86e.