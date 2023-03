Guerre en Ukraine : L’Allemagne a demandé à Berne d’acheter nos Léopard au rebut

Afin de refaire les stocks de chars envoyés sur le front en Ukraine, l’Allemagne louche sur nos 96 chars planqués dans une caverne et conservés «au cas où».

Selon «Blick», le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, et le ministre de l’Économie, Robert Habeck, ont envoyé le 23 février un courrier à notre ministre de la Défense, Viola Amherd, pour lui demander son accord pour racheter une partie des chars que la Suisse a en stock mais qu’elle n’utilise plus. Ce serait le géant allemand de l’armement et fabricant de Leopard Rheinmetall AG qui serait l’acquéreur.