Hockey sur glace - L’Allemagne a eu le dernier mot, la Suisse éliminée

L’équipe de Suisse est éliminée des Mondiaux en Lettonie après avoir perdu son duel contre l’Allemagne aux tirs au but (2-3 tab). La Suisse menait pourtant 2-0 jusqu’à la 38e minute, puis 2-1 dans les derniers instants du temps réglementaire, et tenait son billet pour la demi-finale. Mais les Allemands, à 6 contre 5, ont égalisé à 2-2 par Gawanke (60e).

Les Allemands ont su garder la tête froide lors des tirs au but: Timo Meier a mis la Suisse en position favorable, mais Kahun et Noebels ont ensuite converti leurs tentatives pour envoyer l’Allemagne en demi-finale. Rageant pour les Suisses qui ont laissé filer une occasion en or de se mêler à la course aux médailles.