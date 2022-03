Guerre en Ukraine : L’Allemagne craint de manquer de gaz l’hiver prochain

Selon le ministre de l’Économie Robert Habeck, l’approvisionnement en gaz, très dépendant de la Russie, pourrait ne pas suffire pour chauffer les maisons et faire tourner les industries allemandes.

«Si nous n’obtenons pas plus de gaz à l’hiver prochain et si les livraisons en provenance de Russie venaient à être coupées, alors nous n’aurions pas assez de gaz pour chauffer toutes les maisons et faire tourner toutes les industries (…)», a prévenu le ministre écologiste. Le gouvernement de la première économie européenne se prépare à cette éventualité «qui, espérons-le, pourra être évitée», a ajouté Robert Habeck.