Environnement : L’Allemagne démarre l’année en vert

Pour commencer 2021, l’Allemagne va mettre sur pied deux projets écologiques prévus depuis longtemps, à savoir la taxation du CO2 et la sortie progressive du charbon.

L’Allemagne lance avec la nouvelle année deux projets phare de sa transition énergétique: la facturation de chaque tonne de CO2 émise par les transports et les habitations et la sortie, très progressive, du charbon avec la fermeture d’une première unité de centrale thermique.

Dès vendredi, le prix de la tonne de CO2 va coûter 25 euros, avant de passer à 30 euros en 2022, puis d’augmenter jusqu’à 55 euros en 2025. Les entreprises recourant aux combustibles fossiles – essence, diesel, fuel et chauffage au gaz – vont acheter des droits d’émission sous forme de certificats à prix fixe.

Exceptions

L’Allemagne a prévu dans le cadre de son paquet climat une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990, et une production d’électricité couverte à 65% par des renouvelables.

Or l’outil de la taxe carbone est affaibli «par des exceptions de grande portée pour des branches entières de l’industrie», décidées afin de ne pas entraver leur compétitivité, déplore Christiane Averbeck.

Pour éviter que des entreprises ne délocalisent leur production dans des contrées aux normes moins exigeantes, mieux aurait valu «soutenir les investissements respectueux du climat», souligne une étude du think tank écologique FÖS.

Chauffage plus cher

Dans l’immédiat, les consommateurs allemands vont subir la répercussion du prix du carbone sur les factures à la pompe et pour le chauffage.

Le litre de diesel devrait se renchérir de huit centimes d’euro et de sept centimes pour le super E10 dès la première année, a calculé le club d’automobilistes ADAC.

Et l’allocation logement va être revue à la hausse de 10% en 2021 pour plus d’un million de bénéficiaires, selon le Ministère de l’intérieur. Parallèlement, Berlin subventionne le recours aux produits plus respectueux du climat.