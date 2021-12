Varsovie : L’Allemagne doit «assumer la responsabilité» pour la Seconde Guerre mondiale

La Pologne a demandé vendredi au nouveau gouvernement allemand d’être «prêt à assumer» la responsabilité pour la Seconde Guerre mondiale et à ouvrir des discussions.

Amitié polono-allemande «inestimable»

Elle a souligné que l’accord de la nouvelle coalition gouvernementale faisait «référence à la culpabilité et à la responsabilité allemandes et aux obligations de l’Allemagne» pour le passé. «C’est notre tâche historique de cultiver la paix et l’amitié d’une manière ouverte et sincère», a déclaré Mme Baerbock, qui a également déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu dans la capitale polonaise.