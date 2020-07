Coronavirus

L’Allemagne durcit ses mesures, l’Espagne rend hommage aux victimes

Le gouvernement fédéral allemand a décidé d’instaurer des mesures de confinement plus strictes au niveau local en cas de pic de contaminations tandis qu’une cérémonie en mémoire aux 28’000 victimes du coronavirus en Espagne a eu lieu à Madrid.

Le pays, l’un des plus épargnés en Europe par le nouveau coronavirus, a décidé d’instaurer des mesures de confinement durcies au niveau local en cas d’apparition d’un pic de contaminations.

Gouvernement fédéral et États régionaux se sont entendus pour que des «interdictions de sortie» soient décrétées au niveau de zones géographiques limitées pour les habitants qui seraient reconfinés après l’apparition d’un foyer de Covid-19. Ce pays avait jusqu’ici une définition assez souple des confinements reposant largement sur l’auto-discipline.

Cérémonie empreinte d’émotion

L’Espagne, qui a payé un lourd tribut à la pandémie, a pour sa part rendu hommage aux plus de 28’000 morts qu’elle a entraînées sur son territoire, au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion. À ce jour, plus de 13,4 millions de personnes ont contracté la maladie et, en l’absence de vaccin, près de 585’000 décès ont été recensés dans le monde.