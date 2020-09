Crise migratoire : L’Allemagne envisage d’accueillir plus de rescapés de Moria

Berlin, qui s’est déjà engagé à admettre sur son territoire des enfants non-accompagnés, réfléchit à faire plus.

L’Allemagne, à la tête d’une initiative avec la France pour accueillir plus d’une centaine de migrants mineurs non accompagnés du camp grec incendié de Moria, a annoncé lundi être prête à recevoir d’autres rescapés de ce site.

Une solution européenne?

«Nous sommes le pays le plus peuplé et le plus performant économiquement (...) et notre gouvernement fédéral va devoir donner des chiffres concrets», a insisté lundi le ministre des Finances et vice-chancelier social-démocrate Olaf Scholz.