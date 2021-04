Afghanistan : L’Allemagne envisage de retirer ses troupes dès le 4 juillet

Après l’annonce des États-Unis, c’est au tour de l’Allemagne d’envisager le retrait de ses troupes d’Afghanistan. Elles pourraient déjà quitter le pays le 4 juillet prochain.

L’Allemagne est un des pays qui a le plus massivement engagé de troupes en Afghanistan.

Retrait des troupes «en quelques mois»

Cette décision de l’Alliance intervenait après que le président américain Joe Biden a annoncé le retrait de toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui avaient entraîné l’intervention américaine. Il avait assuré que les États-Unis avaient «rempli l’objectif» en Afghanistan et exhorté les talibans à tenir «leur engagement» à ne pas menacer les États-Unis.

Les pays les plus engagés en Afghanistan sont les États-Unis, l’Allemagne, la Turquie, le Royaume-Uni et l’Italie. Ces cinq pays ont déployé 6000 des 9592 militaires engagés par 36 pays membres de l’Otan et partenaires comme l’Ukraine (10 militaires) dans l’opération de l’alliance «Resolute Support».