Football: Pas de quart pour l’Allemagne à l’Euro M21

La déception de Jessic Ngankam et des Allemands au terme de la rencontre face à l’Angleterre.

La jeune Mannschaft aura traversé la compétition comme une ombre, avec un match nul inaugural face à Israël (1-1), une défaite contre la République tchèque lors de son deuxième match (2-1) et un second revers, donc face à l’Angleterre, pourtant déjà qualifiée et qui avait laissé ses meilleurs joueurs au repos.