Hockey sur glace: L’Allemagne et la Finlande ont cartonné au Mondial

Matthias Plachta et les Allemands ont pesé sur la défense italienne (ici le gardien Davide Fadani et Peter Spornberger).

L’Allemagne a pris vendredi, la troisième place du groupe A, derrière le Canada et la Suisse, au Mondial en Finlande, à la faveur de sa victoire 9-4 contre l’Italie.

Les Allemands ont réglé le problème en un peu plus de douze minutes dans la première période. Les joueurs de Toni Soderholm ont d’abord trouvé la faille à la 6e minute grâce à Alexander Karachun. Puis 16 secondes plus tard, Kai Wissmann a doublé la mise. Les buts de Yasin Ehliz (14e) et Daniel Fischbuch (18e) ont confirmé la domination allemande.