Hippisme: Mondiaux de Rome: l’Allemagne gagne, la Suisse se qualifie pour les JO

Robin Godel a remis les Suisses sur le droit chemin, dimanche. IMAGO/ZUMA Press (archives)

Divine surprise, les Suisses ont découvert hier qu’il y avait sept places à gagner pour les JO ici aux mondiaux de concours complet de Rome et non pas six, comme prévu. Il n’y aura en effet pas de ticket offert sur le Circuit des Nations 2022 et que deux places à gagner l’an prochain aux Européens.

Et ce dimanche les Suisses ont justement obtenu la 7e place par équipe, au terme d’un parcours de saut extrêmement sélectif et technique. Ils finissent à moins d’une barre des Irlandais, 5es, et à un point des Suédoises, 6es. Mais il n’y a pas trop de regrets à avoir, l’essentiel est sauf: une place aux JO dans les parcs de Versailles, alors que l’équipe de saut devra encore se battre pour cela début octobre à Barcelone ou l’an prochain.

La journée avait mal commencé avec le tour à 17,2 pts de Mélody Johner et «Toubleu de Rueire», si épatants la veille sur le cross. «Il y a des choses à améliorer, mais là je ne veux que me réjouir avec et pour l’équipe. On pourra ainsi préparer les JO plus tranquillement et ménager nos chevaux», confiera la Vaudoise.

Victorieux ici en mai et très sûrs, Robin Godel et «Grandeur de Lully CH» ont remis la Suisse dans le bon wagon en bouclant leur tour avec une faute et 6 pts. «J’aurais pu éviter le dépassement de temps, mais il fallait surtout assurer l’essentiel. Mon cheval a été fantastique», dira le cavalier d’Avenches, bon 15e (sur 90).

Jung craque, une néophyte triomphe!

Felix Vogg et «Cartania» pouvaient se permettre trois barres pour la qualification olympique, ils en firent deux, mais le cavalier, 14e, les regrettait amèrement, car il aurait pu finir dans le Top 10. Deux fautes, c’est aussi le score – inhabituel – des leaders et icônes du complet, Michael Jung et «FischerChipmunk», qui ont ainsi reculé au 5e rang. L’Allemagne se console avec l’or par équipe. Les USA 2es, la Nouvelle-Zélande 3e, les Britanniques «chocolat».