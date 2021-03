Football : L’Allemagne humiliée, les autres «gros» s’imposent

Les Allemands ont perdu contre la Macédoine du Nord et sont désormais troisièmes de leur groupe dans les qualifications pour la Coupe du monde. L’Espagne, la France et l’Angleterre, eux, ont gagné.

Malgré un but d’Ilkay Gündogan sur un penalty généreux (63e), la Macédoine s’est imposée grâce à Goran Pandev (45e+2) et Elif Elmas (85). Depuis un 4-4 contre la Suède en 2012, la Mannschaft n’avait plus lâché un seul point dans un groupe de qualification au Mondial.