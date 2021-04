Football : L’Allemagne joue aux chaises musicales

Julian Nagelsmann devrait passer de Leipzig au Bayern, Hansi Flick du Bayern à la sélection, et Joachim Löw partir à la retraite.

Julian Nagelsmann au Bayern, Hansi Flick sélectionneur, et Joachim Löw à la retraite: le grand pacte du foot allemand semble presque scellé, mais les exigences financières du Bayern et de Leipzig pour lâcher leurs entraîneurs respectifs empêchent pour l’instant sa concrétisation.

«Le Bayern et Nagelsmann se sont mis d’accord», claironne lundi le quotidien à grand tirage Bild, avant de souligner: «Leipzig et le Bayern doivent encore s’entendre sur les modalités». Car si les trois techniciens sont les as de cette table de poker, les joueurs en sont Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern, Oliver Mintzlaff, son homologue du RB, et les dirigeants de la Fédération allemande de football, le président Fritz Keller et le directeur Oliver Bierhoff.