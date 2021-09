Crise des sous-marins : L’Allemagne juge le comportement des Etats-Unis «irritant» et «décevant»

Berlin s’est rangé aux côtés de Paris mardi dans l’affaire du mégacontrat torpillé par Washington.

Le comportement des Etats-Unis dans l’affaire des sous-marins qui l’oppose à la France est «irritant et décevant», a déclaré mardi le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

«Cela rend les choses beaucoup plus compliquées»

«Je peux comprendre la colère de nos amis français», «ce qui a été décidé -- et la manière dont cela a été décidé -- est irritant et décevant, pas seulement pour la France», a-t-il dit à des journalistes à New York.