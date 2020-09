Berlin critique l’appel de Donald Trump à voter deux fois

«Nous devons un nombre tellement incroyable de choses aux États-Unis et ils restent un de nos partenaires les plus étroits, mais oui il est perturbant de voir qu’un président américain pense avoir besoin d’une telle chose», a déclaré Heiko Maas à l’édition dominicale du quotidien «Bild», le plus lu d’Allemagne. «J’ai confiance en la raison et dans le bon sens des Américains pour faire échec à cette tentative sans scrupule de semer le doute sur la crédibilité de l’élection pour ensuite, probablement, ne pas accepter une éventuelle défaite», a-t-il ajouté.