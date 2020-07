Coronavirus

L’Allemagne mise sur des mesures de confinement renforcées

Pour parer au risque d’une deuxième vague de coronavirus, l’Allemagne instaure des restrictions de mobilité dans des zones spécialement touchées.

L’Allemagne va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local face au risque de deuxième vague de nouveau coronavirus, selon un projet d’accord entre le gouvernement et les Etats régionaux qui doit être finalisé jeudi.

Sorties limitées

Ces interdictions de sortie permises au niveau local à l’intérieur même du territoire allemand sont une nouveauté dans l’arsenal utilisé dans le pays, qui jusqu’ici avait une définition très souple des confinements basés largement sur l’auto-discipline et la bonne volonté.

La mesure ne concernera pas toutefois des cantons entiers, comme ce fut un temps envisagé mais des périmètres plus restreints.

Limiter la propagation

«Des restrictions de la mobilité non nécessaire dans ces zones particulièrement touchées» seront appliquées «dans le sens des entrées et des sorties» des zones concernées afin de limiter la propagation du virus, informe un texte élaboré par les ministres de la Santé fédérale et régionale.