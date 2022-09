Gaz : L’Allemagne ne veut plus dépendre d’un seul fournisseur

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays était déterminé à ne plus jamais dépendre d’un seul fournisseur d’énergie tout en saluant des progrès réalisés dans des projets sur le diesel et le gaz, durant une visite dimanche aux Émirats arabes unis. Le dirigeant allemand effectue depuis samedi une tournée dans des pays du Golfe pour tenter d’y nouer des partenariats énergétiques dans l’espoir de remplacer les approvisionnements russes et atténuer la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.