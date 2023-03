Grève des transports: L’Allemagne paralysée par une «Mega-Streik» historique

Terreau favorable

Cette «Mega-Streik» (méga grève) – comme l’ont baptisée les médias allemands – touche un pays où les prix se sont envolés depuis plus d’un an, avec une inflation qui a atteint 8,7% en février. Les employeurs proposent une augmentation de 5% avec deux versements uniques de 1000 et 1500 euros. Près de «30’000 salariés» ont cessé le travail, rien que dans le secteur ferroviaire, selon EVG. «Il s’agit de la plus grosse participation à une grève depuis des années», s’est félicité Franck Werneke, patron du syndicat Ver.di.