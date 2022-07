Euro en Angleterre: L’Allemagne peut toucher du bois

Les Allemandes ont un compte à régler avec leurs adversaires du continent et sont toujours en course pour reprendre un trophée qui leur a si souvent semblé leur propriété. Elles ont, en effet, passé 22 ans sur le trône européen, ce qu'aucune autre équipe n'a réussi à faire aussi longtemps, chez les femmes comme chez les hommes. Mais les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg, sacrées huit fois sur dix depuis 1989, restent sur un échec il y a cinq ans aux Pays-Bas et comptent bien le faire oublier.