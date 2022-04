Guerre en Ukraine : L’Allemagne prête à exproprier des énergéticiens

Un projet de loi envisage la prise de contrôle étatique d’«infrastructures critiques» pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

«Pour garantir l’approvisionnement», le texte crée «la possibilité d’une prise de contrôle» pour des entreprises faisant partie des «infrastructures critiques» et, comme «mesure ultime», la «possibilité d’une expropriation».

Filiales des géants russes dans le collimateur

Le texte vise, sans les nommer, les nombreuses filiales en Allemagne des géants russes Gazprom et Rosneft, qui jouent un rôle clé dans le stockage et la distribution du pétrole et du gaz dans tout le pays.