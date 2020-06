Scandale à l’abattoir

Une partie de l’Allemagne se reconfine

L’Allemagne a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement local après l'apparition d'un foyer de contamination dans un grand abattoir où plus de 1500 cas ont été détectés.

L'Allemagne est sous le choc depuis la découverte d'un foyer de contamination important dans ce qui est présenté comme le plus grand abattoir d'Europe, Tönnies (archives).

Plutôt épargnée jusqu’ici

Les restaurants pourront rester ouverts mais n'accueilleront que des clients d'un même foyer, a précisé M. Laschet, potentiel successeur d'Angela Merkel et candidat à la direction de leur parti, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) en décembre prochain. Ces mesures, qui interviennent à dix jours du début des vacances scolaires dans cette région très peuplée et très industrialisée, visent «à calmer la situation» et «accroître les tests» de dépistage.