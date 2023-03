Transports : L’Allemagne retarde le feu vert de l’UE à la fin du moteur thermique

Les ambassadeurs des Vingt-Sept à Bruxelles ont «décidé de reporter la décision (…) à une réunion ultérieure», a annoncé un porte-parole de la représentation de la Suède, pays qui assure la présidence tournante du Conseil de l’UE. Les ambassadeurs «reviendront sur ce sujet en temps voulu», a-t-il ajouté. L’Italie avait annoncé de longue date son opposition au texte. La Pologne voulait aussi se prononcer contre et la Bulgarie souhaitait s’abstenir. Ces pays, à eux trois, n’ont pas les moyens de bloquer la procédure.

L’Allemagne s’abstient

Mais Berlin a indiqué ces derniers jours son intention de ne pas accorder non plus son feu vert dans l’immédiat. Sans l’Allemagne, la majorité qualifiée des Vingt-Sept qui est requise (vote favorable d’au moins 55% des États représentant au moins 65% de la population de l’UE) n’était plus atteinte. «Nous avons toujours dit clairement que la Commission européenne devait présenter une proposition sur la manière dont les carburants synthétiques pourraient être utilisés dans les moteurs à combustion après 2035 (…). Ce qui manque maintenant, c’est la réalisation de cet engagement», a rappelé vendredi le ministre allemand des Transports, Volker Wissing (FDP, libéraux).