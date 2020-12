Coronavirus : L’Allemagne se confine avant Noël

L’Allemagne se referme jusqu’au 10 janvier, alors que les décès atteignent quasiment le millier de morts en 24 heures.

Des rues calmes «comme un dimanche» : l’Allemagne est entrée mercredi dans un reconfinement partiel qui pourrait durer plus longtemps que prévu face à la propagation inquiétante de la pandémie de Covid-19 et un nombre record de décès dus au virus

Pessimisme

Les Allemands ont retrouvé mercredi le confinement partiel qu’ils avaient connu durant plusieurs semaines au printemps, avec la fermeture de tous les commerces non essentiels et des écoles. Ces mesures sont dans un premier temps prévues jusqu’au 10 janvier.

Andrea, une retraitée qui accompagne son père âgé chez le médecin, est pessimiste : Ces mesures «vont durer plus longtemps que la mi-janvier. Ces trois semaines et demie risquent de ne pas suffire», s’inquiète-t-elle.

Fêtes restreintes

Les contacts sociaux devront rester très restreints du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront possibles qu’entre membres de la très proche famille. Les festivités de la Saint-Sylvestre seront aussi réduites à leur plus simple expression: la vente de feux d’artifice, pétards et les rassemblements seront interdits.

Merkel inquiète

L’AEM doit désormais rendre sa décision lundi et non plus au plus tard le 29 comme prévu auparavant.