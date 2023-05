Mondial de hockey: L’Allemagne se place pour les quarts, comme la Slovaquie

L’Allemagne a poursuivi, dimanche à Tampere (Finlande), sa remontée au classement du groupe A au championnat du monde. Battus lors de leurs trois premières rencontres, les Allemands ont ensuite aligné les victoires contre le Danemark (6-4), l’Autriche (4-2) et la Hongrie, dimanche (7-2). Ces derniers résultats permettent aux hommes de Harold Kreis de prendre provisoirement la quatrième place de la poule, avec un point d’avance sur le Danemark et cinq sur la France.

Dimanche, les Allemands ont assommé les Hongrois en deux minutes et 51 secondes dans le deuxième tiers. Stachowiak avait ouvert la marque dans la première période (8e) avant que Seider (36e) et Sturm (36e et 38e) ne donnent quatre longueurs d’avance à leurs couleurs. Un écart que les joueurs de Kevin Constantine n’ont jamais pu combler.