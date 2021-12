Présidence de l’UE : L’Allemagne soutient la France pour une Europe «plus souveraine»

La cheffe de la diplomatie allemande a assuré vendredi, la France, de son plein soutien pour sa présidence tournante de l’Union européenne.

«Nos amis français peuvent compter sur notre soutien du premier au dernier jour pour poser les bons jalons au sein de l’UE: pour une reprise économique durable, dans la lutte contre la crise climatique, dans la numérisation et pour une Europe plus souveraine dans le monde.» Tels sont les mots de la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, enthousiaste à l’idée de voir la France présider le Conseil de l’Union européenne, dès le 1er janvier 2022.

Elle succédera à la Slovénie pour représenter les intérêts des 27 Etats membres face à la Commission et au Parlement européens.

Une Europe «orientée vers l’avenir»

Pour Annalena Baerbock, la présidence française constitue «une chance importante que nous voulons saisir ensemble pour renforcer l’Europe et la rendre apte à relever les défis de demain».

L’Allemagne et la France, «en tant qu’amis les plus proches au cœur de l’Europe, portent une responsabilité particulière pour une Union européenne unie, capable d’agir et orientée vers l’avenir», a-t-elle ajouté.