Euro 2020 : L’Allemagne submerge le Portugal

L’Allemagne a battu le Portugal 4-2 et s’est replacée dans la course aux 8e de finale. Les Portugais affronteront la France mercredi dans le dernier match de poule.

Morts de faim et d’envie de se racheter, ses joueurs ne l’ont pas vraiment écouté. Ils sont entrés dans le match comme des boulets de canon. On n’avait pas encore joué cinq minutes, et les Portugais avaient à peine touché le ballon, lorsque le latéral gauche Robin Gosens a marqué ce qui aurait pu être le plus beau but de l’Euro – une reprise de volée en ciseaux à l’horizontale dans un angle difficile – si la VAR n’avait pas sanctionné une position de hors-jeu de Gnabry.