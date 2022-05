Hockey sur glace: L’Allemagne sur la plus petite des marges, les États-Unis sans forcer

Dans le groupe A, le début du match entre l’Allemagne et le Danemark a dû être reporté de pratiquement deux heures à cause d’un incendie qui s’est déclaré une heure avant le coup d’envoi. Mineur, le sinistre a tout de même entraîné une évacuation complète du Ice Hall d’Helsinki. Dans cet affrontement avec peu d’action, c’est à la 33e minute que le premier but est enfin tombé. Sur jeu de puissance, Michaelis a donné l’avantage aux siens. Cette avance, l’Allemagne est parvenue à la défendre jusqu’au terme du match.