Crise ukrainienne : L’Allemagne tergiverse, un danger pour la stratégie des Occidentaux?

L’incident diplomatique avec l’Ukraine provoqué par les déclarations d’un haut gradé allemand embarrasse le gouvernement d’Olaf Scholz qui peine à convaincre de sa volonté de fermeté vis-à-vis de la Russie.

C’est un épisode dont se serait bien passé Berlin: en qualifiant d’«ineptie» l’idée que la Russie puisse envahir l'Ukraine et en estimant que Vladimir Poutine «mérite probablement» le respect, le chef de la Marine allemande a déclenché un tollé. Malgré sa démission forcée samedi soir, 24 heures après la diffusion de ces propos tenus en Inde, l’irritation de Kiev est vive. Elle est également alimentée par le refus persistant de l’Allemagne de livrer des armes à l’Ukraine.

Alors que les Occidentaux s’inquiètent depuis des semaines du risque d’une invasion russe en Ukraine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les pays Baltes ont annoncé l’envoi d’armes à ce pays. Berlin estime que ce type de soutien ne ferait qu’aggraver les tensions. «La seule politique appropriée est de nous permettre de nous défendre», a répliqué dimanche, dans une interview au journal allemand «Welt am Sonntag», le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, répétant être «déçu» par cette position de l’Allemagne.

«Cacophonie»

Mais «jusqu’à présent, le chancelier s’en est tenu à un programme minimal sur la crise russe: déclarations publiques très courtes, stéréotypées et souvent uniquement en réponse à des questions», a déploré samedi sur Twitter, Ulrich Speck, expert au bureau berlinois du German Marshall Fund (GMF).

Depuis décembre et l’entrée en fonction du successeur d’Angela Merkel, qui gouverne avec les écologistes et les libéraux, «la confusion règne quant à savoir qui détermine désormais l’orientation de la politique à l’égard de la Russie – la Chancellerie dirigée par le SPD ou le Ministère des affaires étrangères dirigé par les Verts?» observait dans une note publiée cette semaine la chercheuse Jana Puglierin, du bureau berlinois du centre de réflexion ECFR (European Council on Foreign Relations).