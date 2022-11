Programme Coupe du monde: L’Allemagne va trembler ce dimanche

Qatar 2022 : L’Allemagne tremble, au programme ce dimanche

Les Allemands, qui défient l’Espagne (20 h), peuvent être éliminés de la Coupe du monde. Surtout si le Japon confirme plus tôt (11 h) face au Costa Rica. Les Belges tenteront aussi de se qualifier face au Maroc (14 h).

Le coach allemand Hans-Dieter Flick est conscient que lui et la Mannschaft jouent gros ce dimanche face à l’Espagne. AFP

L’Allemagne tremble ce matin. Le huitième jour de ce Mondial propose en effet un choc plutôt chic entre l’Espagne et l’Allemagne, soit deux grandes nations de football, mais aux trajectoires contraires après la surprenante défaite de la Mannschaft contre le Japon (2-1) et la démonstration de la Roja (7-0) contre le Costa Rica. «Cette euphorie, on l’a géré très normalement, tempère Luis Enrique, le coach des Ibères. Ce sont trois points, rien de plus. Je crois que le prestige de l’adversaire, l’Allemagne, fait qu’il n’y aura pas d’excès de confiance. Le groupe sait que l’adversaire exige que l’on réunisse toutes nos forces pour réussir ce défi. Je n’ai aucune inquiétude là-dessus.».

Au programme ce dimanche

Les Allemands se relèveront-ils après ce revers humiliant lors de son entrée en lice mercredi? Les joueurs de Hans-Dieter Flick doivent réagir mais faire face à l’une des équipes les plus impressionnantes depuis une semaine: l’Espagne, qui s’est promené face aux Sud-Américains de Keylor Navas. «Je suis optimiste, a lâché le sélectionneur germanique ce samedi. J’ai hâte que ce match commence. On est dans un Mondial, quand même. Certes, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais sur une qualité suffisante pour gagner ce match. On reste convaincus que notre philosophie de football est la bonne, et on va essayer de faire mieux ce dimanche. Je me suis concentré sur le football, sur les choses que l’on peut changer: fermer les espaces et surtout jouer, être vaillants. Je suis convaincu qu’on peut le faire. Ça a été difficile de digérer cette défaite, mais on doit continuer à croire en nos principes footballistiques».»

‹‹Je suis convaincu qu’on peut le faire. Ça a été difficile de digérer cette défaite, mais on doit continuer à croire en nos principes footballistiques» Hans-Dieter Flick, sélectionneur de l’équipe d’Allemagne

Reste que la pression pourrait même avoir doublé sur les épaules des quadruples champions du monde allemands, programmés en soirée (20 h), si le Japon, quelques heures plus tôt, continue de surfer sur le succès face au Costa Rica (11 h), dans l’autre match du Groupe E. «Nous avons gagné notre premier match contre une grande puissance du foot. C’était un exploit pour le Japon, les joueurs étaient formidables et j’en suis très fier mais cette victoire n’est pas la garantie d’un succès pour nous demain», a commenté le sélectionneur Hajime Moriyasu en conférence de presse. «L’adversaire est différent, il faudra jouer différemment, sans quoi nous ne gagnerons pas.»

En cas de victoire, les «Samouraï Blue» prendraient une belle option sur les huitièmes de finale, un stade qu’ils sont habitués: ils l’ont atteint lors de trois des cinq derniers Mondiaux (2002, 2010 et 2018). «Les projecteurs sont braqués sur nous après le dernier match et nous devons faire en sorte de ne pas mal danser contre les Costariciens», a pour sa part déclaré le capitaine Maya Yoshida après un entraînement. Nous devons rester calmes, bien nous préparer et nous concentrer sur le plan qui nous permettra d’obtenir la victoire».

‹‹Les projecteurs sont braqués sur nous après le dernier match et nous devons faire en sorte de ne pas mal danser contre les Costariciens.›› Maya Yoshida, capitaine du Japon

Équipes probables

La journée de dimanche donnera aussi à voir une photographie plus nette du Groupe F, dans laquelle la Belgique a pris les rênes en battant sans convaincre le Canada sur la plus petite des marges (1-0). Les Diables rouges viseront encore la victoire contre le Maroc (14 h) mais tenteront aussi de s’améliorer dans le jeu articulé autour de Kevin De Bruyne, entre autres joueurs talentueux. «La Belgique peut gagner la Coupe du monde si Eden est bon sinon cela risque d’être compliqué», a manifesté samedi… Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, arrivé à Doha sans temps de jeu en club. «Plus je vais enchaîner les matches, plus je vais être bon, a encore déclaré l’ailier gauche.

Luka Modric et les Croates sont prêts à relancer leur formidable machine. AFP

Un peu plus tard, les vice-champions du monde croates, muets contre les Marocains (0-0), doivent s’imposer contre le Canada. S’ils retrouvent leur inspiration, leur rythme et leur créativité, les coéquipiers de Luka Modric, l’ex-Ballon d'Or, peuvent relancer la formidable machine qui avait surpris le monde du football en 2018, où ils avaient atteint la finale.

«Les Canadiens doivent nous respecter, a relevé, remonté, le sélectionneur croate Zlatko Dalic. Nous sommes vice-champions du monde, avons remporté deux médailles au Mondial dans les trente dernières années. Nous méritons du respect.» Avant de rajouter: «Le Canada est une très bonne équipe, sérieuse, redoutable. Elle a donné du fil à remettre à la Belgique avec un pressing haut, beaucoup de courses et de l’énergie. On ne peut pas s’appuyer sur notre gloire passée. Nous allons devoir être agressifs lors d’un match qui s’annonce difficile. il faudra être énergique, bien plus qu’au cours du premier match. Jusqu’ici, nous avons toujours répondu présent dans l’adversité. Il nous faudra faire preuve d’intelligence et jouer avec plus de verticalité.»

‹‹Nous sommes vice-champions du monde, avons remporté deux médailles au Mondial dans les trente dernières années. Nous méritons du respect.›› Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie

De son côté, John Herdman (sélectionneur du Canada) reste positif: «Je n’ai fait que dire à mes joueurs après le match contre la Belgique (défaite 1-0) qu’ils devaient avoir en tête qu’il nous restait encore un travail à accomplir. Ils ont adhéré à cette mentalité dès le premier jour. Nous sommes prêts pour ce match décisif. C’est un match clé pour nous, il va falloir obtenir un résultat pour continuer. Cela fait 36 ​​ans que nous attendons ce moment, nous sommes extrêmement motivés et je n’ai pas besoin de motiver mes joueurs plus que ça. Nous avons joué une vingtaine de matches pour arriver jusqu’ici. Ce sera un jour spécial, on va jouer contre des joueurs extraordinaires et ce sera un match extraordinaire.» Des paroles aux actes, aux acteurs de jouer.

Équipes probables