Hippisme: L’Allemagne triomphe chez elle, la Suisse quatrième

Janne Friederike et les Allemands ont dominé tout le monde. IMAGO/Stefan Lafrentz

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne encore la Coupe des Nations la plus importante de l’année à Aix-la-Chapelle, devant un public en délire. Ses deux dames, Jana Wargers et Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Christian Kukuk et le champion d’Europe individuel 2021 Andre Thieme ont dominé le lot, c’est un fait. Thieme n’a pas eu à revenir en seconde manche avec «DSP Chakaria».

La Belgique, 2e, la Grande-Bretagne, 3e, et la Suisse, 4e, y ont toutefois cru presque jusqu’au bout, luttant magnifiquement sur un parcours ultra-sélectif et plus technique que de coutume à Aix.

Pas de quoi s’inquiéter

Le magnifique double sans-faute de Steve Guerdat et «Venard de Cerisy», au sommet de leur art, semblait ouvrir la voie à un 5e succès helvétique, le premier depuis 2002, ou en tout cas à un podium. Mais le Neuchâtelois Bryan Balsiger (0 + 16 avec une «Dubaï du Bois Pinchet» très nerveuse), le Lucernois Pius Schwizer (1 + 9 avec «Vancouver de Lanlore» plus regardant la nuit, sous les projecteurs) et le No 1 mondial Martin Fuchs (abandon + 8 pts avec «Conner Jei», 2e la veille, mais décevant), en tête à mi-parcours, ont baissé pied.