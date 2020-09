Crise à Lesbos : L’Allemagne va accueillir 1500 migrants des îles grecques

La chancelière allemande Angela Merkel a trouvé un accord avec son ministre de l’Intérieur pour accueillir des réfugiés de Grèce après les incendies du camp de Moria.

Depuis l’incendie du plus grand camp de migrants en Europe dans la nuit du 8 au 9 septembre, la pression monte sur le gouvernement allemand pour qu’il accueille certains des plus de 12’000 exilés chassés par le feu et qui se retrouvent sans abri sur l’île égéenne.