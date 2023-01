Guerre en Ukraine: l'Allemagne livrera des chars Leopard 2 à Kiev

Guerre en Ukraine : L’Allemagne va livrer des chars Leopard 2 à Kiev

Arme de renommée mondiale

Le char lourd Leopard 2, dont l’Ukraine réclame la livraison depuis des mois à l’Allemagne et aux Occidentaux, est une arme de renommée mondiale, susceptible d’avoir un impact «significatif» sur le champ de bataille, selon les experts. Conçu par le fabricant allemand Krauss-Maffei et construit en série à partir de la fin des années 1970 pour remplacer les chars américains M48 Patton puis le char Leopard 1, le Leopard 2 combine puissance de feu, mobilité et protection.