Crise énergétique : L’Allemagne va retourner au charbon, mais pas pour longtemps

La mesure doit permettre de compenser les baisses de livraisons de gaz russe, mais le pays prévoit d’abandonner le charbon «idéalement» en 2030.

Recours «provisoire» au charbon

Ce recours au charbon sera «provisoire», a promis dimanche le ministre de l’Économie et du Climat, le Vert Robert Habeck, reconnaissant qu’il s’agissait d’une décision «amère». «La sortie du charbon en 2030 n’est pas du tout vacillante», a assuré lundi un porte-parole du ministère de l’Économie et du Climat. Ce calendrier est même «plus important que jamais», a ajouté ce porte-parole, Stephan Gabriel Haufe.

Industrie rassurée

Pour réduire sa dépendance au gaz russe, l’Allemagne a augmenté ses achats de gaz naturel liquéfié, importé notamment de Belgique, des Pays-Bas et de Norvège, et va bientôt se doter de ses propres terminaux de livraison de GNL. Le pays a également lancé un plan d’accélération des implantations d’éoliennes et tente d’inciter particuliers et entreprises à réduire leur consommation d’énergie. Berlin a en revanche exclu de prolonger la durée de vie de son parc nucléaire, alors que les deux dernières centrales du pays doivent être débranchées à la fin de l’année.