L’Allemagne veut autoriser le cannabis récréatif

En Allemagne, à partir de 18 ans, il sera possible d’acheter et de posséder jusqu’à 25 grammes de cannabis.

L’Allemagne a franchi mercredi une étape supplémentaire vers la légalisation du cannabis à des fins récréatives avec l’adoption en conseil des ministres du projet de loi, qui sera accompagné d’une campagne de prévention visant les jeunes. Selon le texte, qui doit encore être débattu et voté par le parlement, il sera possible à partir de 18 ans d’acheter et de posséder jusqu’à 25 grammes de cannabis.

L’Allemagne se dotera ainsi d’une des législations les plus libérales d’Europe, emboîtant le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023. La coalition du social-démocrate d’Olaf Scholz avec les Verts et les Libéraux a fait de cette légalisation un des projets phares de son mandat même si le plan initial allait beaucoup plus loin. Face aux réserves de l’Union européenne, Berlin a dû revoir sa copie.