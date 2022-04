Arrestation mortelle de Wallisellen (ZH) : L’Allemand abattu aurait kidnappé le responsable fédéral de la vaccination

Selon plusieurs médias, l’homme tué par la police mercredi près de Zurich, proche des milieux complotistes, aurait brièvement enlevé fin mars le chef de la Commission fédérale pour les vaccinations.

Kidnapping et complotisme

La police a gardé l’incident sous silence jusqu’à la fusillade mercredi soir, et elle n’a pas non plus donné l’identité de la victime enlevée. Mais selon plusieurs médias suisses, dont le «Tagesanzeiger» et le site Heidi.news, il s’agirait du président-chef de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV).