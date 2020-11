Propriété intellectuelle : L’Allemand Otto perd contre le Suisse Otto’s

Les juges du Tribunal fédéral ont rejeté vendredi le recours du groupe allemand Otto qui portait sur l’utilisation du nom «Otto’s» par le discounter helvétique. Ils estiment que cette marque s’est imposée en Suisse.

Opposition retirée

Le fait que la société allemande ait fait déposer en Suisse ses marques Otto-Versand et Otto en 1979 et 1994 respectivement ne lui est d’aucun secours. Et ce bien que sa rivale helvétique ait inscrit son nom et le logo de la main à l’index tendu en 1998 et 1999 seulement.