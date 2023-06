2ème pilier: La gauche dépose son référendum contre la baisse des rentes

Pour rappel, le Parlement a adopté en mars la réforme du deuxième pilier. Cela avait provoqué une levée de boucliers au sein des partis de gauche qui dénonçaient une réforme pénalisant davantage les bas salaires, et tout particulièrement les femmes. Aujourd’hui, les revendications sont les mêmes: «Le compte n’y est pas. Ni pour les jeunes, ni pour les personnes âgées, et encore moins pour les femmes: payer plus pour des rentes plus basses est une mauvaise proposition», souligne Mattea Mayer, coprésidente du Parti socialiste.