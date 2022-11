Essai de l’i7: L’alliance du luxe et de l’électrique devient aussi réalité chez BMW

Lors de la première rencontre avec la nouvelle Série 7, tout est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une berline bavaroise haut de gamme depuis que BMW s'est hissé dans le peloton de tête des constructeurs automobiles avec sa première Série 7, il y a 45 ans, après six générations et plus de deux millions de ventes réalisées. Mais la première impression est trompeuse. En effet, au moment où la septième génération de Série 7 sera est sur le point d’être lancée au prix de départ de 139’600 francs, rien n’est plus comme avant.

Électrique en habit de gala

En effet, la Série 7 est désormais disponible pour la première fois en version 100% électrique. Pour le lancement sur le marché, la voiture électrique en habit de gala est disponible en version i7 xDrive60 (à partir de 169’900 francs) avec deux moteurs de 400 kW/544 ch au total, une batterie d'une capacité nette de 101,7 kWh permettant une autonomie de 625 kilomètres et des performances routières qui n'ont rien à envier aux véhicules à combustion avec un sprint de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et une vitesse de pointe de 240 km/h.

Un design pour la Chine

La stratégie de design actuelle du constructeur bavarois est aux antipodes des modèles de goût établis chez nous. Mais après tout, elle doit en premier lieu plaire aux Chinois. Car, alors que moins de 10% de toutes les Série 7 circulent sur notre continent, près de la moitié part dans l'Empire du Milieu, où les clients sont presque deux fois moins âgés et font des choix plus audacieux en termes de style.

Dans l'habitacle aussi, les clients de BMW doivent s'attendre à découvrir un nouvel univers. Comme dans l'iX, un écran légèrement incurvé s’étend de l’arrière du volant jusqu’au-dessus de la console centrale; la laine mérinos bio et les revêtements de sièges en cuir végétalien remplacent la peinture et le cuir - du moins en option. En revanche, les interrupteurs de la Série 7 ont laissé place à la commande vocale, via des capteurs et des écrans tactiles, présents jusque dans les portières. Et pour couronner le tout, il est possible de déployer vers le bas un «écran de cinéma» de 31 pouces depuis le pavillon.