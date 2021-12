Vaud – L’allocation pour la formation augmente, celle dès le 3ème enfant diminue

Allocations parmi les plus élevées

La loi fédérale prévoit le versement d’une allocation mensuelle de 200 francs par enfant jusqu’à 16 ans (ou 20 ans pour les enfants ne pouvant exercer une activité lucrative à cause de maladie ou d’un handicap), et de 250 francs par enfant de 16 à 25 ans et qui sont encore en étude ou formation. Selon le canton, le montant de ces allocations diffère. Dans le canton de Vaud, elles ont augmenté au cours des dernières années et figurent aujourd’hui parmi les plus élevées en Suisse, au côté de celles versées dans le canton de Genève (allocation pour enfant: 300 francs // allocation pour formation: 400 francs) et du Valais (allocation pour enfant: 275 francs // allocation pour formation: 425 francs).