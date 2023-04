Népal: L’alpiniste Noel Hanna est mort en redescendant l’Annapurna 

Décédé au camp 4

L’aventurier de 56 ans venait d’atteindre le sommet de l’Annapurna – à 8091 mètres d’altitude – dont il redescendait quand il s’est éteint lundi soir au camp 4, dans des circonstances non précisées. «Son corps a été descendu en avion à Katmandou» à partir du camp de base de l’Annapurna, a déclaré à l’AFP Mingma Sherpa, de l’organisation Seven Summit Treks.

Noel Hanna avait gravi dix fois l’Everest, qui culmine à 8849 mètres. En 2006, après avoir atteint le plus haut sommet du monde, il était retourné au camp de base où il avait enfourché un vélo et pris la direction du golfe du Bengale, dans l’est de l’Inde, qu’il avait rejoint en deux semaines. L’Annapurna, la dixième plus haute montagne du monde, est techniquement ardue à grimper et enregistre un taux de mortalité plus élevé que celui dans l’Everest.