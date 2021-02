Si les températures élevées et le beau temps de ces derniers jours ont de quoi redonner le sourire à de nombreux vacanciers, l’atmosphère, elle, fait plutôt grise mine. En cause, un temps particulièrement doux, cumulé au passage d’un nuage de sable venu du Sahara. Présent dans nos régions depuis lundi, il contribue fortement à faire baisser la qualité de l’air. La région du Grand-Est (F), limitrophe du canton de Bâle, a d’ailleurs annoncé mardi avoir émis un niveau d’alerte orange de pollution de l’air. Mercredi, ce fut au tour de la préfecture de la Haute-Savoie (F) d’en faire de même.

Record de chaleur égalé

Ce fut notamment le cas de Porrentruy, où le thermomètre a grimpé jusqu’à 19,6, égalant ainsi la valeur record enregistrée le 25 février 1990 au même endroit. À Sion (VS), à Laufen (BL) ou à Coire (GR), les 20 degrés ont même été dépassés. Mais c’est à Stabio (TI) qu’il a fait le plus chaud avec 21,3 degrés. Sur le Plateau, il a fait un tantinet plus frisquet, avec des températures qui ont oscillé entre 15 et 17 degrés. «Il fait exceptionnellement chaud pour la saison», insiste le spécialiste.